Укрзализныця объявляет всеукраинский фотоконкурс «Железнодорожные путешествия»

«Укрзализныця» начинает всеукраинский фотоконкурс «Железнодорожные путешествия». Как сообщает пресс-служба ведомства, все желающие принять участие в течение месяца, с 10 сентября до 10 октября текущего года, могут присылать фотографии на железнодорожную тематику (от одного лица не более 5 штук) в электронном виде на адрес fotokonkurs_UZ@mail.ru.

Для участия в конкурсе автор подает заявку (в которой указано название работы, фамилия, имя, отчество автора, место проживания, год фотографий) и фотоработы. Принимаются фотографии в электронном виде расширением не менее 300 dpi, размером не менее 3000 х 2406 точек. К конкурсу допускаются работы всех фотографических жанров (портрет, репортаж, пейзаж и др.), раскрывающие железнодорожную тематику.

Конкурс будет проходить в два этапа: в полуфинал, по решению комиссии, которую возглавит генеральный директор Укрзализныци Михаил Костюк, попадут двадцать участников. Работы этих участников будут представлены на официальном сайте Укрзализныци, где будет открытое голосование. По итогам голосования будут выбраны победители, которые получат почетные грамоты, ценные подарки и призы.

Работы победителей примут участие в фотовыставке, посвященной Дню железнодорожника Украины.

Справка

К конкурсу не допускаются работы, которые пропагандируют насилие, религиозную и этническую вражду, содержат политическую рекламу и другие негативные социальные явления.