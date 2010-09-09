Представители телерадиоорганизаций должны присутствовать на заседаниях Нацсовета - Манжосов

„Руководители телерадиоорганизаций или уполномоченные представители должны присутствовать на заседаниях Нацсовета, где рассматриваются их вопросы”, – об этом во время брифинга, который состоялся в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания 8 сентября, сказал председатель Национального совета.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, серьезные вопросы, в которых идет речь о возможном применении санкций, продления срока действия лицензий, переоформления лицензий и прочие, должны рассматриваться в присутствии руководителя телерадиоорганизаций или уполномоченного лица. В конце концов, это требование Закона Украины „О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” (ст. 24, п. 5).

В.МАНЖОСОВ обратил внимание на то, что временами Национальный совет не может принять результативное решение, поскольку остаются невыясненными отдельные аспекты деятельности телерадиоорганизации. Иногда представители телерадиокомпаний или провайдеров программной услуги, которые приходят на заседание, не могут ответить на достаточно простые вопросы членов Национального совета, или их ответы противоречат друг другу.

Например, вчера не было принято решение о государственной регистрации ООО „Сонет Медиа Плюс” (г. Киев) как субъекта информационной деятельности, поскольку представитель запутался в ответах. Также не было принято результативное решение о продлении срока действия лицензии ДП ТРК „Сенс” ООО фирмы „Февраль” из города Новомосковск Днепропетровской области. Следовательно, этим компаниям придется еще раз обращаться в регуляторный орган с соответствующими заявлениями.

„Присутствие на заседании Национального совета руководителя, осведомленного по всем вопросам деятельности компании, в интересах самих телерадиоорганизаций”, – заявил председатель Национального совета.