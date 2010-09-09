Количество абонентов “Киевстара" выросло в августе на 6%

Количество абонентов телекоммуникационного оператора “Киевстар» выросло в августе 2010 года на 6% и по состоянию на 1 сентября составляло 22,43 млн. человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По состоянию на 1 августа 2010 года компания обслуживала 22,13 млн. человек.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных. Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 2,4 млн. украинцев пользуются мобильным Интернетом «Киевстара». В 7 крупнейших городах Украины – Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.