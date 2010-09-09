IPNET запустила интернет-телевидение в своей сети

Компания IPNET в сентябре 2010 года запустила новую популярную услугу - цифровое интерактивное интернет-телевидение (IPTV).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По словам гендиректора компании IPNET Дмитрия ГРИЩУКА, благодаря интернет-телевидению от IPNET у абонентов компании появилась возможность просмотра более 140 телевизионных каналов в цифровом качестве.

В дальнейшем планируется увеличение количества каналов. Все каналы доступны в высочайшем HD-качестве изображения и звука (720p, 1080i, аудио 5.1). Просмотр IPTV возможен прямо на мониторе компьютера без каких-либо дополнительных устройств, а также на экране телевизора или домашнего кинотеатра – с помощью специальной телеприставки MAG200.

Справка УНИАН. Компания IPNET – работает на рынке широкополосного доступа в Украине и является крупнейшим интернет-провайдером в Киеве, использующим технологию FTTx. Количество абонентов компании – более 40 тыс.