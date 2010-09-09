Объем переработки контейнеров в морпортах вырос

Согласно оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта за 8 месяцев 2010 года, общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах, которые занимаются перевалкой контейнеров, вырос на 28%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - с 319 млн. 022 тыс. до 407 тыс. 593 TEU.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, Одесский порт обработал 216 тыс. 743 TEU (рост на 38%), Ильичевский порт - 187 тыс. 086 TEU (+18%) и Мариупольский порт - 3 тыс. 764 TEU (+31%).

«Контейнерные перевозки являются мощным источником роста отчислений в бюджеты всех уровней и аккумулирования существенных средств на реализацию программ развития транспортной инфраструктуры», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Согласно сообщению, уже сейчас максимальная перерабатывающая способность ведущих украинских морских портов составляет до 2 млн. TEU в год. Для увеличения объема контейнерных перевозок по указанию министра были инициированы изменения в правила контроля грузов в контейнерах, а также введена 50%-ная скидка на перевалку в режиме трансшипмента.

Минтранссвязи и впредь будет учитывать предложения, способствующие увеличению контейнерооборота, от стивидорных компаний, портовиков, автоперевозчиков и железнодорожников, отмечается в сообщении.

«Наша работа требует постоянного сотрудничества со специалистами предприятий отрасли для решения вопросов совершенствования и упрощения условий перегрузки контейнеров», - сказал глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.