НКРС приняла решение о выдаче 23 лицензий

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня принято решение о выдаче 23 лицензий за основу проект.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, на заседании рассмотрены заявки субъектов ведения хозяйства относительно лицензирования, номерного ресурса, и проекты нормативно-правовых актов.

Принято решение о выдаче 19 лицензий, переоформлении 1, продлении срока действия 6 и выдаче копии 1 лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, а также о выдаче 4 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом. По 7 заявкам операторов телекоммуникаций принято решение о переоформлении номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесено 6 радиоэлектронных средств.

Комиссия приняла за основу проект Порядка осуществления государственного надзора за рынком услуг почтовой связи.

Следующее заседание НКРС состоится 16 сентября 2010 года.