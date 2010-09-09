НКРС приняла за основу проект Порядка госнадзора за почтовой связью

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на сегодняшнем заседании приняла за основу проект новой редакции Порядка осуществления государственного надзора за рынком услуг почтовой связи.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС.

Проект Порядка разработан в соответствии с Законом Украины “О почтовой связи» и другими нормативно-правовыми актами в сфере предоставления услуг почтовой связи.

Документ, в частности, определяет: основные задачи государственного надзора за рынком услуг почтовой связи и объект осуществления государственного надзора; организационные принципы осуществления государственного надзора; порядок проведения проверок; порядок оформления результатов проверок; права и обязанности операторов почтовой связи при осуществлении государственного надзора; права и обязанности комиссии, которая осуществляет проверку, и т. п.

Проект Порядка будет обнародован на веб-сайте НКРС для общественного обсуждения.