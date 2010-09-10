ЗАЗ планирует в январе начать продажи нового автомобиля «ЗАЗ Forza»

ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) с января 2011 года планирует начать продажи в Украине нового легкового автомобиля «ЗАЗ Forza».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции перед открытием Столичного автошоу глава правления "ЗАЗа" Николай ЕВДОКИМЕНКО.

По его словам, пилотная партия автомобилей, которая до начала продаж имеет название А13, будет произведена в четвертом квартале, подготовка к этому заканчивается. При этом на "ЗАЗе" планируется создать мощности для производства данного автомобиля на уровне 35 тыс. автомобилей в год.

«Мы планируем продавать его с января на украинском рынке, а когда локализация достигнет 50% - на экспортных рынках», - отметил Н.ЕВДОКИМЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

В январе-июле 2010 года завод сократил производство легковых автомобилей на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18,318 тыс. штук.

В 2009 году сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 43,958 тыс. штук.