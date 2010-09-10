Производство автомобилей в Украине снизилось

Производство автомобилей в Украине за 8 месяцев снизилось на 12%, было произведено 45 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции перед открытием Столичного Автошоу президент ассоциации «Укравтопром» Михаил РЕЗНИК.

По его словам, при этом производство легковых автомобилей снизилось на 19%. В тоже время, производство автобусов значительно оживилось и увеличилось за 8 месяцев 66%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 27% выросло производство специальных коммерческих транспортных средств.

В тоже время М.РЕЗНИК отметил, что рост продаж автомобилей указывает на тенденцию к увеличению покупательской способности населения. По его данным, за 8 месяцев продажи автомобилей составили 133 тыс.