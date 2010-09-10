АМК оштрафовал «Тернополь АВТО» на 8 тыс. грн.

Тернопольское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ПАО «Тернополь АВТО» на 8 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМК, общество, предоставляя услуги по техническому обслуживанию автомобилей, без обоснованных причин применяло разные цены за постановку автомобилей на сервисное обслуживание. Следовательно, были ущемлены интересы потребителей. Общество признало и прекратило нарушение, оплатив штраф в государственный бюджет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter