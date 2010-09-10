"АэроСвит" и Hainan Airlines будут эксплуатировать воздушную линию Киев–Пекин

"АэроСвит – Украинские авиалинии" и Hainan Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации воздушной линии Киев–Пекин в дополнение к уже действующим соглашениям о применении специальных тарифов и о взаимном признании перевозочной документации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «АэроСвита», документ вступит в силу 31 октября 2010 года.

Таким образом, отечественный перевозчик в партнерстве с одной из крупнейших китайских авиакомпаний Hainan Airlines увеличит частотность и расширит возможности доставки пассажиров между пунктами полетов обоих авиаперевозчиков, включая крупнейшие города Украины и Китая.

Подписанное соглашение позволит авиаперевозчикам обеспечить совместную доставку пассажиров между пунктами маршрутной сети "АэроСвита" в Европе (включая крупнейшие административные центры Украины), Северной Америке и на Ближнем Востоке и более 50 пунктами полетов Hainan Airlines в Китае и странах Юго-Восточной Азии.

Помимо этого, согласно договоренности между авиационными властями двух стран, количество рейсов между столицами Украины и Китая в период зимней навигации 2010 года возрастет с 3 до 4 в неделю. Оперирующим перевозчиком на линии остается авиакомпания "АэроСвит".

Как отмечают в компании, в ближайших планах украинского перевозчика – поэтапное развитие воздушного сообщения между Украиной и Китаем, в том числе увеличение количества рейсов между Киевом и Пекином до семи в неделю.

Напомним, «АэроСвит – Украинские авиалинии» активно работает на китайском рынке с мая 2004 года. В период летней навигации 2010 года компания выполняет три рейса в неделю по маршруту Киев–Пекин–Киев.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Ужгород, Харьков и Черновцы.

Собственный флот компании на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.

Hainan Airlines (создана в 1993 году) – крупнейшая частная китайская авиакомпания и четвертая по величине флота среди всех авиаперевозчиков Китая. Является лидирующей авиакомпанией HNA Group – одной из крупнейших авиационных групп Восточной Азии. Располагает флотом в составе около 100 воздушных судов, включая 11 дальнемагистральных самолетов. Связывает сетью авиарейсов более 90 пунктов, расположенных преимущественно в странах Азии и Европы.

Соглашение между компаниями "АэроСвит" и Hainan Airlines о применении специальных тарифов (Special Prorate Agreement) действует с марта 2007 года. Ранее компании также заключили соглашение о взаимном признании перевозочной документации (Interline agreement).