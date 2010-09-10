«Укрзализныця», РЖД, пограничники и таможенники решат вопрос задержек поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины совместно с пассажирскими службами железных дорог Украины, отдельными структурными подразделениями ж/д, руководством Департамента пассажирских сообщений ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»), погранично-таможенными службами Украины и таможенной службой Российской Федерации в Украине разрабатывают меры для избежания случаев задержек пассажирских поездов формирования "Укрзализныци" и ж/д РФ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом шла речь на совместном совещании в начале сентября в Гурзуфе (Крым).

На совместном совещании говорилось об урегулировании вопросов взаимодействия по выполнению графика движения пассажирских поездов формирования «Укрзализныци» и железных дорог Российской Федерации. Участники договорились продолжать обмен информацией о случаях задержек пассажирских поездов на пограничных станциях.

В частности, железнодорожники Украины и России совместно с пограничными и таможенными органами обеих стран будут работать над вопросом обеспечения поездных бригад международного сообщения аудиоинформацией о соблюдении пассажирами пограничных и таможенных правил при пересечении государственной границы.

Во избежание задержек пассажирских поездов при пересечении государственной границы на заседании решено продолжить профилактическую работу с поездными бригадами по предупреждению случаев перевозки через таможенную границу незадекларированных товаров.

В ходе заседания участники договорились обмениваться ведомственными нормативными документами, инструкциями, которые касаются проведения пограничного и таможенного контроля, и продолжать работу по упрощению процедуры его прохождения в пассажирских поездах.