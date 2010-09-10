«Укрзализныця» с начала года модернизировала 331 км пути

На железных дорогах Украины, по состоянию на 10 сентября, модернизировано 331 км пути, капитально отремонтировано 634,9 км, выполнен средний ремонт 539,3 км и комплексно оздоровлено 701,6 км железнодорожных путей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци». к

Кроме того, работники путевого хозяйства сначала года установили 828 комплектов новых стрелочных переводов и заменили 363 старопригодных комплекта, а также осуществили средний ремонт 473 комплектов стрелочных переводов.

Всего в 2010 году запланировано модернизировать 458 км путей, капитально отремонтировать 858 км пути, выполнить средний ремонт 800 км пути и комплексно оздоровить 865 км пути. Также предполагается установить 1200 комплектов новых стрелочных переводов и заменить 520 старопригодных комплектов, осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.

Как отмечается в сообщении, помимо проведения ремонтов, путевым хозяйством также постоянно контролируется состояние путей. В частности, для поддержки путей в надлежащем состоянии железнодорожники используют путеизмерительные вагоны, которых в хозяйстве 18 единиц - по одному на каждой из 6 железных дорог Украины, еще 4 - в Украинском центре механизации путевых работ. Данные о состоянии пути с помощью такого спецвагона отображаются с точностью до 1-2 миллиметров. В частности, он позволяет диагностировать ширину колеи, повышение одного рельса над другим, просадку и т.д. В среднем ежемесячно один путеизмерительный вагон проверяет 4,5 тыс. км. Его обслуживают в две смены, по полмесяца каждая. Для такого режима работы путеизмерительный вагон имеет все необходимые санитарно-бытовые условия.