ЮЗЖД изменит маршрут следования электричек 11, 13 и 15 сентября

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) 11, 13 и 15 сентября 2010 г., в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский, изменит маршрут движения ряда электропоездов, которые будут следовать через Киев-Петровку. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, 11 сентября 2010 г. изменится маршрут следования электропоездов: №6911 Нежин - Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех - Яготин, №6913 Нежин - Борщаговка-тех, №6710 Борщаговка-тех - Триполье - Днепровское; №6812 Борщаговка-тех - Гребенка, №6915 Нежин - Борщаговка-тех; №6811 Яготин - Борщаговка-тех, №6914 Борщаговка-тех - Носовка, № 6813 Гребенка - Киев-Петровка, №6816 Киев-Петровка -Гребенка, №6917 Нежин - Киев-Петровка, №6916 Киев-Петровка - Нежин, № 6815 Яготин - Святошин, №6625 Святошин - Тетерев, № 6919 Нежин - Борщаговка-тех, №6881 Яготин - Борщаговка-тех.

13 и 15 сентября 2010 г. измененным маршрутом будут следовать поезда №6911 Нежин - Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех - Яготин, №6812 Борщаговка-тех - Гребенка, №6811 Яготин - Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.