Столичное автошоу - лучшее время и место, чтобы купить автомобиль

В Киеве стартовало Столичное автошоу-2010 - седьмой ежегодный автомобильный праздник, на котором предлагаются специальные условия покупки автомобилей. На нем будут представлены такие известные бренды, как: Mercedes-benz, Renault, Opel, Chevrolet, Chery, Kia, Nissan, Toyota, Lada и конечно же ЗАЗ. Кроме того, на Автошоу можно приобрести и коммерческую технику таких брендов, как: Mercedes-benz, TATA, JAC, I-VAN, Mitsubishi Fuso.

Как отметила Ирина Михалева, руководитель Оргкомитета Столичного автошоу, “в этом году мы ожидаем рекордное количество посетителей и проданных во время мероприятия автомобилей. Предложения компаний, которые представлены на празднике, безусловно, будут привлекательными для автолюбителей. Для гостей мероприятия готовится новая интересная программа. На седьмом Автошоу будут представлены около 20 новинок автомобилей и специально подготовлены предложения от партнеров и спонсоров праздника. Это будет, действительно, лучшее время и место, чтобы купить авто".

В этом году Автошоу представляет корпорация «Укравто», генеральный партнер – «ПлюсБанк», в качестве партнеров - бренд Mobil 1 та МТС. Информационными партнерами проекта стали Первый Автомобильный, Русское радио, За рулем Украина и ICTV. Организатор Столичного автошоу - Украинская автомобильная корпорация.

***На Столичном автошоу-2009 были представлены как автомобильные бренды, так и банковские и страховые компании, а также огромное количество развлечений, для посетителей. Его посетили около полмиллиона автолюбителей, было продано свыше 500 авто за три дня мероприятия.

Констатировались на открытии автофорума и статданные, которые, увы, не вызывают радости. Как отметил президент ассоциации «Укравтопром» Михаил Резник, производство автомобилей в Украине за 8 месяцев сократилось на 12%, было произведено 45 тыс. авто, при этом выпуск легковушек упал на 19%. В тоже время, производство автобусов значительно оживилось и увеличилось за 8 месяцев 66%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 27% выросло производство специальных коммерческих транспортных средств.

Но есть и положительные моменты. По словам М.Резника, рост продаж автомобилей указывает на тенденцию к увеличению покупательской способности населения - за 8 месяцев продажи составили 133 тыс. авто.

В рамках Столичного автошоу компания «ТДЦ-АВТО», которая входит в группу компаний Украинской автомобильной корпорации, презентует новинку в сегменте коммерческой техники, среднетоннажные грузовики Mitsubishi Fuso Canter и объявит старт продаж в Украине.

Как отмечают организаторы, с оживлением бизнеса в сфере перевозок, очень важно, чтобы вложенные в автопарк средства работали. Разумеется, что автомобили должны отвечать основным требованиям, таким как надежность, способность переносить особенности украинских дорог, обеспечивать своевременную доставку грузов к месту назначения и при этом не требовать значительных расходов на обслуживание. Все эти преимущества объединяет в себе новинка, которая теперь официально доступна и украинским клиентам.

Грузовики Canter с «брильянтом» на фальшрадиаторной решетке можно встретить во многих странах. Эту коммерческую технику выбирают как крупные компании, так и владельцы среднего бизнеса, которым необходима современная коммерческая техника для осуществления грузовых перевозок. Поближе с новинкой можно познакомиться на стенде коммерческой техники.

И еще одна новость. ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, Запорожье) с января 2011 года планирует начать продажи в Украине нового легкового автомобиля «ЗАЗ Forza».

По словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко, пилотная партия автомобилей, которая до начала продаж имеет название А13, будет выпущена в четвертом квартале, подготовка к этому заканчивается. При этом на ЗАЗе планируется создать мощности для производства данного автомобиля на уровне 35 тыс. авто в год. «Мы планируем продавать его с января на украинском рынке, а когда локализация достигнет 50% – на экспортных рынках», – отметил Н.Евдокименко.

Новый автомобиль является совместным проектом с брендом Сhery, который выводит на украинский рынок соответствующую модель А13. По словам заместителя председателя правления АО «УкрАВТО» по производству автомобилей Олега Папашева, после старта производства автомобиля в Украине он получит название «ЗАЗ Forza», а также будет присутствовать на рынке как Сhery А-13.

***ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО». В январе-июле 2010 года завод сократил производство легковых автомобилей на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18,318 тыс. штук. В 2009 году завод сократил производство легковых автомобилей на 82,6%, или 208,518 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 43,958 тыс. штук.

Для демонстрации возможностей автомобилей в реальных условиях во время Столичного автошоу проводятся тест-драйвы авто. Праздник подкрепляется развлекательной программой с множеством конкурсов и викторин. Проект неизменно проводится на территории «Автоцентра на Столичном» на Столичном шоссе, 90. Выставка продлится до 12 сентября. Как говорится, лучше один раз увидеть…

(УНИАН)