Россия может выделить 5 млрд руб на утилизацию авто

Проект бюджета РФ на 2011 год зарезервировал на продолжение программы утилизации автомобилей 5 миллиардов рублей, которые могут пойти, в том числе, на утилизацию грузовиков, сообщил Рейтер российский чиновник на условиях анонимности.

С марта 2010 года российские власти стимулируют продажи на российском автомобильном рынке, возмещая 50.000 рублей каждому покупателю автомобиля российского производства, сдавшему в утиль свою старую машину. На первые два этапа программы было выделено 20 миллиардов рублей.

Эти деньги еще не кончились, сказал Рейтер чиновник: в проекте бюджета РФ на 2011 год на программу утилизации зарезервировано 13,5 миллиарда рублей, в том числе 8,5 миллиарда, оставшиеся с 2010 года, а 5 миллиардов выделены на новый этап утилизации, - объяснил Рейтер чиновник.

Предполагается, что этих денег хватит на выплату утилизационных премий до осени 2011 года, сказал он.

"Еще не решено, может быть, часть этих денег пойдет на утилизацию грузовиков... но пока это легковые (автомобили)", - добавил он.

Представители Минпромторга, отвечающего за программу, и Минфина отказались от комментариев.

Утилизация "автохлама" простимулировала рост продаж авто в РФ в 2010 году. За 8 месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли в годовом исчислении на 14 процентов до 1,135 миллиона штук.

Главным выигравшим стал крупнейший российский автопроизводитель Автоваз, продажи которого за 8 месяцев выросли на 32 процента до 317.693 штук.