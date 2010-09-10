Fitch подтвердило рейтинг МТС на уровне «BB+»

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») российского ОАО Мобильные ТелеСистемы («МТС») в иностранной валюте на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом, сообщает Газета.Ру.

Fitch также подтвердило краткосрочный РДЭ МТС в иностранной валюте на уровне «B» и приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне «BB+», а также национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «AA(rus)» со стабильным прогнозом. Кроме того, агентство присвоило МТС долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BB+» со стабильным прогнозом, приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BB+» и краткосрочный РДЭ в национальной валюте «B».

Подтверждение рейтингов МТС отражает сильные и стабильные доли рынка у компании на всех ключевых мобильных рынках, в том числе, что наиболее важно, на российском рынке, отмечает агентство. «Газета.Ru»