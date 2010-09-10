ДЖД за 8 месяцев сэкономила 24,7 млн. грн. за счет закупки электроэнергии на энергорынке

Донецкая железная дорога (ДЖД) продолжает работу на Оптовом рынке электроэнергии, исключив посредника, что позволило осуществлять закупку электроэнергии по более низким тарифам, чем у региональных энергопоставляющих компаний, и за 8 месяцев этого года сэкономить 24 млн. 769 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Кроме этого, Донецкая железная дорога продает электроэнергию потребителям, которые получают ее по электросетям, принадлежащим железной дороге. Благодаря тарифам Национальной комиссии регулирования электроэнергетики на поставку и транзит электроэнергии предприятие получит более полное возмещение затрат на содержание сетей, используемых потребителями электроэнергии.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога с 1 июня 2008 года получила разрешение Нацкомиссии регулирования электроэнергетики закупать электроэнергию на энергорынке. Железная дорога имеет лицензию на право поставки электроэнергии по регулируемому тарифу с 1997 года.