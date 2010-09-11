Нулевая ставка налога на прибыль будет для предприятий авиа- и судостроения - Тигипко

Подготовленный вариант Налогового кодекса предусматривает введение на 5 лет нулевой ставки на прибыль для предприятий авиа- и судостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала «Интер».

«Нулевая ставка на прибыль для самолетостроения и судостроения и на гостиничный бизнес», - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, проектом Налогового кодекса приоритетным отраслям экономики будет предоставлена нулевая ставка налога на прибыль в течение 5 лет. Среди таких отраслей Н.АЗАРОВ назвал легкую промышленность (на 10 лет) и малый бизнес.

Кроме того, нулевую ставку налога на прибыть планируется ввести для предприятий гостиничной сферы и ресторанного бизнеса в городах, где планируется проведение Евро-2012.