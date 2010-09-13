Украинский экипаж стал победителем авторалли Prime Yalta Rally 2010

Украинский экипаж в составе Игоря ЧАПОВСКОГО и Андрея НИКОЛАЕВА (Одесса) на автомобиле Subaru Impreza стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally 2010, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, официальные результаты гонки объявил председатель организационного комитета Prime Yalta Rally 2010, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Второе место завоевали российские гонщики Дмитрий ЗОРИН и Полина МУХИНА (Subaru Impreza), а бронзу – румынский экипаж в составе Марко ТЕМПИСТИНИ и Дорина ПУЛЬПЕЯ (Pegout 207).

«Я счастлив, что гонка стала очень интересной. Я видел культурного украинского зрителя. Все службы, задействованные в проведении гонки, работали на пять с плюсом. Все аварии ликвидировали за три минуты», - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО на итоговой пресс-конференции.

При этом он добавил, что во время Prime Yalta Rally 2010 погода способствовала проведению соревнований.

Также Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что из 64 экипажей до финиша дошла только их треть. В частности, из 30 стартовавших в европейском зачете до финиша дошли лишь 12, а из 34 в украинском зачете – все 34.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября с Набережной Ялты уже в шестой раз стартовало авторалли Prime Yalta Rally 2010.

В Prime Yalta Rally 2010 принимали участие 64 экипажа профессиональных гонщиков из 14 стран.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект «Червоненко Racing» и др.

Напомним, впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году. Уже тогда в 2005 году организаторы Yalta Rally поставили перед собой цель привести в Украину Кубок Европы по ралли.

Задействовав на проведение гонки лучшие спортивные и рекламные силы, организаторы добились того, что в 2006 году трассе был присвоен статус этапа Кубка Европы с одним из высочайших коэффициентов по классификации Международной автомобильной федерации, при этом без двухлетнего испытательного срока.