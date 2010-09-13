Водители грузовиков и бензовозов избили президента Торгово-промышленной палаты Афин

Группа протестующих водителей грузовиков и бензовозов избила в субботу в Салониках президента Торгово-промышленной палаты /ТПП/ Афин Константиноса Михалоса, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на полицию. К.Михалос отделался ссадинами и ушибами, а затем принял участие в заседании ТПП, как и планировалось.

Водители грузовиков без своих машин провели митинг протеста в Салониках, а затем некоторые из его участников напали на К.Михалоса, который направлялся на заседание ТПП в одну из гостиниц города. Нападавшие избили президента палаты кулаками и древками от флагов. Для разгона нападавших полицейским пришлось применить светошумовые гранаты.

Профсоюз водителей грузовиков и бензовозов объявил со вторника новую забастовку в знак протеста против решения правительства Греции либерализировать доступ к грузовым автомобильным перевозкам. По мнению водителей, ТПП поддержала решения правительства в этом вопросе, так как бизнесмены надеются извлечь дополнительную прибыть из либерализации рынка и связанного с этим снижения стоимости транспортировки грузов.

В минувшую среду владельцы 52 грузовиков выстроились в два ряда перед греческим парламентом на площади Синтагма, протестуя против заявления министра инфраструктуры, транспорта и сетей сообщения Димитриса Реппаса, который заявил, что их требование о введении 10-летнего переходного периода до полной либерализации выдачи лицензий на грузовые перевозки правительством принято не будет.

Д.Реппас предупредил, что в случае, если владельцы грузовиков снова начнут забастовки, которые приведут к дезорганизации экономической жизни в стране, то он выступит с инициативой вообще отменить переходный период, который, по согласованию с ЕС и МВФ, должен длиться 3 года.