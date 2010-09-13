«Укрзализныця» констатирует снижение числа погибших и травмированных на ж/д

В течение января-августа 2010 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 75 дорожно-транспортных происшествий (68 – на переездах и 7 – на путях вне переездов), в которых погибло 18 человек и 31 травмировано.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба «Укрзализныци», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших в ДТП уменьшилось на 12 человек (в январе-августе 2009 года таких случаев было 30), а травмированных – на 6 (за 8 месяцев 2009 года – 37 человек).

Все ДТП, которые произошли на переездах магистрали, – это ситуации, когда машины выехали на путь, несмотря запретные сигналы звуковой и световой сигнализации, и оказались на пути следования поезда. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.