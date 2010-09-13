Минтранс сократит лицензирование перевозок пассажиров и грузов водным транспортом

Министерство транспорта и связи Украины планирует уменьшить количество лицензируемых видов работ по перевозке пассажиров и грузов речным и морским транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, вместо восьми отдельных лицензий планируется оставить только две: для предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов речным, морским транспортом и маломерными судами, а также для предоставления маневровых и буксировочных услуг.

Кроме того, предполагается, что заверенные копии лицензий будут выдаваться не для каждого судна в отдельности, как это было раньше, а только для филиала или обособленного подразделения лицензиата. Это позволит сократить время получения лицензий и упростить условия их получения судовладельцами.

"Упрощение условий ведения всех видов хозяйственной деятельности – задача, поставленная Президентом и премьер-министром. Наше ведомство одно из первых выполнило поставленные задачи в рамках своей компетенции", – отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Упомянутые изменения предусмотрены проектом приказа "Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг перевозки пассажиров и груза речным, морским транспортом", который Минтранс выносит на общественное обсуждение.

Разработчики проекта подчеркивают, что ранее полученные судовладельцами лицензии будут действительны до окончания срока их действия. "Уже выданные лицензии отзываться не будут. Замена будет проходить постепенно и в соответствии с установленными новыми условиями правил", – сообщил глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Напомним, нынешние правила лицензирования регламентируются совместным приказом Госкомпредпринимательства и Минтранса № 11/50 от 30 января 2002 года.