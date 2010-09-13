ЮЖД продлила маршрут дизель-поезда Полтава—Харьков—Сумы до станции Ворожба

Для удобства пассажиров маршрут дизель-поезда повышенной комфортности сообщения Полтава – Харьков – Сумы теперь продлен до станции Ворожба. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги (ЮЖД).

Согласно сообщению, из Харькова этот состав моторвагонного депо Полтава отправляется в 10.22 и прибывает в Ворожбу в 15.45. Теперь пассажиры имеют возможность попасть в этот же день в Киев с пересадкой на электропоезде повышенной комфортности. Из Ворожбы электричка на Киев отправляется в 17.04 и прибывает в столицу в 22.28.