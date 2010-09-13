«МТС Украина» будет предоставлять услуги мобильной связи для «Укрэнерго»

Оператор мобильной связи «МТС Украина» победил в тендере на оказание услуг мобильной связи для Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «МТС Украина».

Согласно сообщению, «МТС Украина» уже несколько лет подряд становится основным поставщиком услуг мобильной связи для НЭК «Укрэнерго».

В рамках сотрудничества корпоративными тарифами "МТС" сегодня пользуются более 1600 сотрудников «Укрэнерго».

В сообщении отмечается, что "МТС" является лидером корпоративного рынка мобильной связи в Украине: 63% компаний, которые вошли в рейтинг «ТОП-100 компаний Украины» по объему чистого дохода в 1-м квартале 2010 г., являются корпоративными клиентами «МТС Украина».

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,71 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 99,21 миллиона абонентов.