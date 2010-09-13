Президент Польши будет летать на отремонтированном россиянами Ту-154

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ будет летать на втором отремонтированном россиянами самолете Ту-154, который входит в правительственный авиафлот и является аналогичной машине, разбившейся 10 апреля под российским Смоленском.

Об этом заявил глава президентской канцелярии Яцек МИХАЛОВСКИЙ.

„Если глава Министерства обороны говорит, что самолет безопасен, то нет причин, чтобы этому не верить. Я тоже не вижу причин, из-за которых Президент не должен летать на этом самолете, если он исправный, и соблюдаются все процедуры”, - сказал он в интервью изданию Gazeta Wyborcza, опубликованному сегодня.

Глава канцелярии не уточнил, полетит ли Президент Польши на Ту-154, который должен быть передан после капитального ремонта польским властям до октября, в запланированный в конце года визит в США.

„Еще не приняты никакие решения”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, польская власть после катастрофы Ту-154 под Смоленском договорилась об эксклюзивном чартерном использовании двух самолетов Embraer-175, которые должны были заменить в правительственном флоте тридцатилетние самолеты Як-40.

В то же время эти самолеты не могут выполнять трансатлантические перелеты, и польские должностные лица будут вынуждены или летать рейсовыми самолетами, заказывать чартер или пользоваться вторым отремонтированным Ту-154.

До 2010 года польская власть несколько раз заявляла о намерении продать правительственные самолеты Ту-154, и, по данным польских медиа, в приобретении было заинтересовано украинское правительство.