ЮЗЖД купила оборудование для переработки твердых отходов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) купила транспортное оборудование для переработки твердых отходов МПК-400.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, это связано с тем, что в последнее время большое количество твердых бытовых отходов, которые оставляют пассажиры на железной дороге, вывозилось на открытые полигоны вблизи города, что негативно влияет на экологическую ситуацию города и пригорода.

Для поддержания в надлежащем санитарном состоянии Киевского железнодорожного узла и уменьшения влияния на экологию города деятельности железнодорожного транспорта, на территории вагонного участка станции Киев-Пассажирский, где осуществляется отстой 1100 пассажирских вагонов, Юго-Западной железной дорогой было приобретено специальное мобильное транспортное оборудование, установленное на железнодорожной платформе, для переработки отходов.

При сортировке отходов предусмотрена возможность отбора вторичного сырья: металла, бумаги, полиэтилена и др.

В процессе сжигания отходов образуются дымовые газы и шлак. Шлак оседает и отгружается для утилизации. Дымовые газы проходят пятиступенчатую очистку, вследствие чего количество токсичных веществ в районе работы установки вдесятеро меньше допустимой нормы.

Производитель оборудования - харьковское Научно-производственное предприятие «Технология». Оборудование имеет сертификат соответствия, на размещение оборудования получено согласование Киевской линейной СЭС относительно выбора местоположения.

Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизой, проведенной Министерством здравоохранения Украины, установлено отсутствие негативного влияния МПК-400 на окружающую среду.

В настоящее время проводится опытная эксплуатация с целью проверки работоспособности оборудования и отбора контрольных проб выбросов, образующихся в результате работы МПК-400. Опытные запуски установки проводятся под постоянным надзором СЭС Минздрава Украины, которая осуществляет отбор проб содержания вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Согласно сообщению, на сегодня по всем показателям содержание вредных веществ в выбросах установки не превышает предельно допустимые нормы, что подтверждено многочисленными протоколами исследований.

Как отмечают на ЮЗЖД, после опытной эксплуатации оборудования будет принято решение о введении установки в постоянную эксплуатацию.