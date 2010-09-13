Beeline открыл международный GPRS-роуминг в Португалии и Хорватии

Оператор связи Beeline расширил географию предоставления услуг международного роуминга - теперь абоненты Beeline любой формы обслуживания могут подключаться к мобильному Интернету в Португалии и Хорватии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

GPRS-роуминг в Португалии и Хорватии теперь доступен для любых абонентов: и контрактной, и предоплатной формы подключения. Международным партнером оператора Beeline по GPRS-роумингу в Португалии стал оператор «Sonaecom». В Хорватии GPRS-роуминг для абонентов Beeline обеспечивает сотрудничество с компанией «VIPnet».

В настоящее время международный GPRS-роуминг доступен для всех абонентов Beeline в сетях 82 операторов в 58 странах мира. Контрактные клиенты («Beeline Бизнес») могут воспользоваться голосовым роумингом в сетях 218 операторов в 127 странах. Абоненты предоплатой формы расчетов – в сетях 109 операторов в 75 странах.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.