Пассажиры оплатили через Интернет почти 144 тыс. мест - "Укрзализныця"

После внедрения услуги оформления проездных документов с отложенной печатью (оплата проезда с помощью платежных карт через Интернет) на железных дорогах было оформлено и оплачено 96353 заказов на 143 тыс. 910 мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, с начала внедрения услуги резервирования мест через Интернет, по состоянию на 7 сентября, зарезервировано 24 069 заказов на 37 126 мест, выкуплено в кассах 18555 заказов на 29 189 мест.

Как напоминают в ведомстве, в рамках подготовки к Евро-2012 в прошлом году разработана и внедрена в эксплуатацию система бронирования и продажи железнодорожных билетов через сеть Интернет. Эти меры позволят значительно расширить доступ граждан к справочной информации по пассажирским перевозкам, предоставят возможность в удобной форме самостоятельно бронировать и покупать проездные документы.

Справка УНИАН. Первый этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе «Укрзализныця» внедрила с 22 декабря 2008 года.

С 30 марта 2009 года «Укрзализныця» ввела услугу бронирования и продажи билетов через Интернет на своем официальном веб-сайте. Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, по предъявлению которого он оформляет свой билет в любой кассе «Укрзализныци» в удобный день до отправления поезда.

Всего в 2009 году пассажиры зарезервировали и оформили через Интернет свыше 82 тыс. билетов, оплатили – 71 720.