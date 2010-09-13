«Укрзализныця» направит почти 1800 сотрудников на курсы иностранных языков

В текущем году «Укрзализныця» запланировала проведение обучения для 1771 работника пассажирского хозяйства на курсах изучения иностранных языков.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на 7 сентября уже прошли обучение 526 работников.

Согласно сообщению, в рамках подготовки железнодорожной отрасли к проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу «Укрзализныцей» разработаны, утверждены и направлены на железные дороги Украины тематические планы и программы курсов по обучению профессиональному общению на иностранных языках проводников, билетных кассиров, дежурных по вокзалу, работников справочного бюро с отрывом и без отрыва от производства.

Для обеспечения указанных курсов словарями, учебниками и пособиями по иностранным языкам с начала года было закуплено 238 экземпляров на общую сумму 7,35 тыс. гривен. Кроме того, соответствующими службами Донецкой железной дороги был разработан украино-англо-немецкий разговорник.