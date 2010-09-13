«Укрзализныця» с начала года провела ряд работ по подготовке к Евро-2012

«Укрзализныця» с начала года провела ряд работ в рамках подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, работа по выполнению Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу по железнодорожному транспорту осуществляется по многим направлениям.

В частности, ведомство занимается реализацией программы внедрения на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов.

С целью определения максимальных скоростей скоростного поезда локомотивной тяги на направлениях Киев-Львов и Киев-Москва с 28 по 30 августа 2010 были осуществлены исследовательские поездки экспериментального состава поезда по маршрутам: ст. Москва-Киевская - ст. Киев-Пассажирский - ст. Москва-Киевская, а также Киев - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов и в обратном направлении.

Кроме того, в рамках модернизации участка железнодорожного направления Полтава - Бурты — Корыстовка проводятся работы по строительству контактной сети на участке Полтава Южная - Малая Перещепинская - Новосанжары и контактной сети на участке Новосанжары - Лещиновка. Также продолжаются работы по электрификации путей станции Кременчуг и строительству контактной сети на перегоне Кременчуг-Потоки.

Согласно сообщению, также выполняется программа закупки пассажирского подвижного состава для обеспечения межрегиональных пассажирских перевозок.

В частности, Южной железной дорогой проводятся подготовительные работы по проведению процедуры закупки опытной партии 10 скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов.

Кроме того, в целях обеспечения пассажирских перевозок подвижным составом, финансовым планом на 2010 год предусматривается приобретение 21 пассажирского вагона для Юго-Западной железной дороги и 3 пассажирских электровозов ДС3 для Львовской железной дороги.

Как отмечают в ведомстве, также в 2010 году проводились масштабные работы на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве.