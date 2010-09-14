Реконструкция линии скоростного трамвая в Киеве выполнена на 95% - Попов

Работы по реконструкции линии скоростного трамвая в Киеве выполнены на 95%.

Об этом сегодня во время выездного совещания на объект заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В рабочей встрече также приняли участие министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА, первый заместитель министра Анатолий БЕРКУТА, заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, руководители коммунальных предприятий и профильных управлений города.

А.ПОПОВ проинформировал, что уже в первых числах октября будет начат обкат колеи.

«Работы по реконструкции линии скоростного трамвая выполнены на 95%, и продвигаются очень оперативно. Хочу заметить, что этот результат достигнут благодаря эффективному сотрудничеству киевской власти с Кабинетом министров, министерствами и ведомствами. Убежден, что после реконструкции скоростной трамвай будет служить киевлянам многие годы», – подчеркнул А.ПОПОВ.

«Министерство регионального развития и строительства будет помогать городу в решении необходимых вопросов в ходе выполнения работ, и приложит усилия, чтобы запуск трамвая состоялся по плану - 14 октября. Я лично буду контролировать процесс завершения реконструкции объекта, поэтому его качество и безопасность гарантирую», - сказал в свою очередь В.ЯЦУБА.

Во время совещания А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что 14 октября будет открыто 13 станций скоростного трамвая.

«6 станций до 14 октября будут оборудованы полностью: платформами, турникетами, металлическим накрытием; будет завершена реконструкция подземных переходов. Это станции «Старовокзальная», «Индустриальная», «Семьи Сосниных», «Гната Юры», «Ромена Роллана» и «Кольцевая дорога». Остальные 7 остановок будут оборудованы турникетами постепенно уже после запуска маршрута. Но вместе с тем, все станции начнут принимать пассажиров с 14 октября», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также добавил, что с целью своевременного открытия трамвайной линии к выполнению работ по реконструкции будет привлечено дополнительное количество рабочих, их численность составит 400 человек. Сейчас на объекте круглосуточно работают около 300 специалистов.