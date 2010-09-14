ЮЗЖД за 8 месяцев планово отремонтировала почти 4 тыс. грузовых вагонов

За 8 месяцев 2010 отраслевой службой вагонного хозяйства Юго-Западной железной дороги плановыми видами ремонта было отремонтировано 3997 грузовых вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, деповским ремонтом было отремонтировано 2696 вагонов инвентарного парка «Укрзализныци», из них 1651 вагонов, или 61,4%, отремонтированы с повышенным объемом ремонтных работ.

Также отремонтировано 2091 единиц остродефицитных полувагонов, что на 15,4% больше чем за аналогичный период 2009 года. Кроме того, проведен ремонт 474 вагонов предприятий ЮЗЖД. Из них в объеме капитального ремонта отремонтировано 90 вагонов, в объеме деповского - 384 вагона.

Также отремонтировано 827 частных вагонов, в то время как за аналогичный период 2009 года - 659 единиц, в т.ч. капитальным ремонтом отремонтировано 192 вагонов, деповским - 635 вагонов.

Согласно сообщению, в связи с ростом объемов перевозок и увеличением потребности в грузовых вагонах, особенно полувагонах, пункты подготовки вагонов под погрузку на станциях Гнивань, Овруч, Коростень-Подольский ЮЗЖД были переведены на круглосуточный режим работы, чтопозволило отремонтировать текущим ремонтом 37934 вагона, что на 29,3% больше аналогичного периода прошлого года.