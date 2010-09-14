РЖД создаст логистическую «дочку»

Совет директоров ОАО «РЖД» одобрил пакет документов по созданию дочернего общества в области оказания логистических услуг ОАО «РЖД-Логистика», говорится в пресс-релизе РЖД, сообщает Газета.Ру.

Основная цель создания логистической компании - повышение привлекательности услуги по перевозке грузов железной дорогой и получение дополнительной прибыли за счет создания комплексного транспортно-логистического продукта (сервис «от двери до двери»), путем интеграции существующих услуг холдинга «РЖД» в единую цепочку, отмечается в сообщении.

К ключевым задачам АО относятся организация и сбыт комплексной транспортно-логистической услуги по перевозке разнообразной номенклатуры грузов (включая услугу перевозки другими видами транспорта), повышение уровня сервиса, рост привлекательности железнодорожного транспорта, увеличение объемов железнодорожных перевозок. Компания будет максимально использовать имеющиеся конкурентные преимущества, активы и услуги бизнес-единиц холдинга. ОАО «РЖД-Логистика» будет оказывать транспортно-экспедиторские, терминально-складские, таможенно-брокерские услуги, а также услуги управления цепочкой поставок, закупаемые у внутренних и внешних поставщиков услуг.