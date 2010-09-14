Geely может построить три завода Volvo в Китае

Zhejiang Geely Holding Group, в августе завершившая сделку по покупке убыточной Volvo у Ford Motor Co, может построить три завода для производства автомобилей под шведским брендом в Китае, сообщил представитель компании во вторник, сообщает Рейтер.

Если планы будут осуществлены в полном объеме, Geely будет производить до 300.000 автомобилей Volvo в Китае в год, сказал он Рейтер по телефону.

Пока проект не получил согласия совета директоров Volvo и правительства Китая.

Ли Шифу, председатель и основатель частной Zhejiang Geely, также сказал журналистам в Гонконге, что он не торопится с окончательным решением о заводах Volvo в Китае.

"Это потребует времени. Может занять годы", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках строительства.

Компания планирует вернуть шведский бренд к жизни, проведя крупные инвестиции и почти удвоив производственные мощности, чтобы воспользоваться ростом огромного китайского авторынка.