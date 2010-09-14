МАУ с 9 декабря откроет рейс Киев - Гоа (Индия)

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 9 декабря 2010 года начнет выполнение новых рейсов по маршруту Киев (аэропорт «Борисполь») - столица индийского штата Гоа (Международный аэропорт Панаджи «Даболим»). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Рейс будет выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Как отмечают в компании, собственный рейс МАУ "Киев – Гоа" – это первый прямой рейс из Украины в этот регион Индии. Рейс будет выполняться с посадкой в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Время стоянки в Абу-Даби – 1 час 15 минут. Общее время в пути – 9 часов 45 минут.

Рейсы будут выполняться на самолетах «Боинг-737».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовыми аэропортами МАУ являются международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР) и «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.