Передача страховикам функций по техосмотру авто приведёт к росту коррупции – Ветвицкий

Передача страховым компаниям функций Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по проведению технического осмотра транспортных средств приведёт к росту коррупции в этой сфере, а также к хаосу и увеличению смертности на дорогах.

Такое мнение УНИАН высказал народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ), комментируя соответствующие инициативы главы Госкомпредпринимательства Украины Михаила БРОДСКОГО.

"Это приведёт к хаосу. Талоны будут печататься за деньги, и государство никак не сможет на этот процесс повлиять. Таким образом можно дойти до кооперативных тюрем, которые высмеивались ещё в конце 80-х. Всегда нужно помнить, что разрушить намного проще, чем создать", – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Народный депутат убеждён в ошибочности решения о передаче страховым компаниям функций проведения техосмотра. "В планах главы Госкомпредпринимательства чётко просматривается лоббизм частных бизнес-структур. Они вряд ли призваны навести порядок и улучшить ситуацию в этой сфере", – считает он.

По его словам, с передачей соответствующих функций страховщикам, увеличится количество купленных талонов техосмотра, в то время как качество транспортных средств не изменится к лучшему.

Д.ВЕТВИЦКИЙ призывает правительство навести порядок в уже существующей системе проведения техосмотров Госавтоинспекцией. "Эту работу и дальше должна выполнять Госавтоинспекция. Как и другие государственные органы, ГАИ прямо подконтрольна исполнительной власти страны, и эффективность работы данного подразделения напрямую зависит от волевого решения конкретных чиновников. Так что БРОДСКОМУ с МОГИЛЁВЫМ следует немедленно приступить к исполнению распоряжения ЯНУКОВИЧА и наконец-то начать бороться с коррупцией в рядах МВД, а не увиливать в сторону, предлагая какие-то сомнительные новшества", – пояснил депутат.

Справка УНИАН. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 606 от 9 июля 2008 года функции по организации проведения государственного технического осмотра колёсных транспортных средств возложены на Министерство внутренних дел, в частности, на соответствующие подразделения Госавтоинспекции.

Вместе с тем, председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства М.БРОДСКИЙ выступил с заявлениями о нецелесообразности прохождения техосмотра для легковых автомобилей.

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ поддержал эту инициативу, заявив, что проведением техосмотра должны заниматься страховые компании.

В настоящее время создана специальная рабочая группа в составе представителей ГАИ и Госкомпредпринимательства, которые занимаются разработкой механизма передачи страховщикам функций автоинспекции по техническому осмотру автомобилей. Результаты работы этой группы должны быть представлены уже 6 октября 2010 года.