ДЖД с 16 сентября повышает стоимость проезда в пригородных поездах на 10%

На Донецкой железной дороге (ДЖД) с 16 сентября т.г. на 10% повысится проезд в поездах пригородного сообщения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, Донецкую железную дорогу заставили повысить стоимость проезда в пригородных поездах большие убытки от перевозки пассажиров в этом сообщении и долги за компенсацию перевозки пассажиров льготных категорий.

Так, за 8 месяцев 2010 года Донецкой железной дорогой в пригородном сообщении было перевезено 33,3 млн. человек, из них 29,2 млн. (87%) - пассажиры льготных категорий.

За этот период убытки от пригородных пассажирских перевозок составили 239,4 млн. грн., что на 22,1 млн. грн. больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Покрытие расходов доходами составляло лишь 6,1%.

В пресс-службе предприятия подчеркнули, что намечаемое повышение согласовано с Донецкой и Луганской областными администрациями. И пояснили, что повышение тарифов распространяется лишь на расстояние до 60 км. Если поездка превышает 60 км, стоимость билета остается неизменной.

В ДЖД напомнили, что последнее повышение тарифов в пригородном сообщении было 21 июля 2009 года. При этом отметили, что тарифы на проезд железной дорогой в пригородном сообщении намного ниже по сравнению с другими видами транспорта. В частности, после повышения стоимость проезда до 5 км будет составлять 3,5 грн., до 10 км - 3,99 грн., до 20 км - 4,5 грн.

В пресс-службе подчеркнули, что сегодня проблемой является получение компенсации за льготные перевозки пассажиров. За 8 месяцев 2010 года компенсация составила 4 млн. 58 тыс. грн., что составляет лишь 27,7% от необходимой суммы (14,64 млн. грн.).

Так, ДЖД за этот период (январь-август 2010 г.) получила компенсации за льготные перевозки: от Донецкой областной госадминистрации – 2 млн. 727,6 тыс. грн. (26,1%);

от Луганской областной госадминистрации - 948,5 тыс. грн (39,9%); от Министерства образования и науки Украины - 382,2 тыс. грн. (25,4%); от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступало вообще.