Украинские пилоты смогли посадить ТУ-154 Качинского. Итоги эксперимента

Украинские пилоты на симуляторе полета для самолета Ту-154 смогли посадить машину в погодных условиях на момент посадки самолета Президента Польши Леха Качинского 10 апреля в российском Смоленске.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующую симуляцию полета провели в Национальном Киевском авиационном университете по просьбе польских журналистов программы Superwizjer TVN.

Пилоты посадили машину в аналогичных погодных условиях, основываясь на показаниях бортового оборудования.

Землю экипаж увидел на высоте около 50 метров.

Кроме этого, пилоты попробовали посадить самолет при нулевой видимости, что им также удалось. Инструктор, который был командиром экипажа во время симуляции полета, Анатолий ПЕТРОВ отметил, что при нулевой видимости пытаться посадить машину можно лишь на симуляторе, поскольку это очень большой риск.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года Президент Польши Лех Качинский с женой и делегацией польских высокопоставленных лиц погибли в авиакатастрофе во время захода на посадку на военный аэродром в Смоленске.

Контролируемая российскими властями Межгосударственная авиационная комиссия опосредствовано называет причиной Смоленской трагедии ошибку пилотов, которые попробовали посадить самолет, несмотря на сильный туман.

В то же время часть специалистов считает причиной катастрофы неправильные данные, предоставленные экипажу диспетчером Смоленского аэродрома, из-за которые самолет оказался над землей на километр ближе от начала взлетно-посадочной полосы.

По одной из версий, диспетчер предоставил неправильные данные экипажу из-за неправильных показаний устаревшего радара аэродрома.