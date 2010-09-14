ЮЗЖД 15-17 сентября изменит маршрут некоторых пригородных электропоездов

Юго-западная железная дорога 15-17 сентября изменит маршрут следования некоторых пригородных электропоездов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, согласно сообщению, в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский 16-17 сентября 2010 ряд электропоездов будут следовать через Киев-Петровку: №6911 Нежин — Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех — Яготин, №6913 Нежин — Борщаговка-тех, №6710 Борщаговка-тех — Триполье-Днепровское, №6812 Борщаговка-тех — Гребенка. №6915 Носовка — Борщаговка-тех, №6811 Яготин — Борщаговка-тех.

Кроме того, в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Спартак-Бородянка 15 сентября 2010 изменится маршрут следования электропоезда №6561 Киев-Петровка — Бородянка и №6618 Бородянка — Борщаговка-тех.