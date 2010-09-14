Железнодорожники хотят создать систему безопасности движения поездов

Для решения вопроса уменьшения количества транспортных происшествий и повышения качества функционирования железных дорог принято решение создать комплексную систему управления безопасностью движения поездов с помощью новых технических средств автоматики.

Как сообщает УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», соответствующий вопрос обсуждался на прошлой неделе в городе Хмельник Винницкой области в ходе десятой научно-практической конференции «Перспективы внедрения технических средств безопасности движения на железных дорогах Украины».

Научный форум организовали «Укрзализныця» совместно с Юго-Западной железной дорогой, Министерством транспорта и связи Украины, научно-техническим обществом и производителями технических средств безопасности для железных дорог Украины. В нем приняли участие ведущие ученые высших учебных и научных учреждений Украины, руководители и специалисты главных управлений и управлений «Укрзализныци» и железных дорог; разработчики и производители технических средств, связанных с безопасностью на железной дороге.

Согласно сообщению, на конференции обсудили последние достижения науки и техники в области разработки технических средств безопасности движения поездов, определили приоритеты и конкретные рекомендации по их поэтапному внедрению в железнодорожной отрасли. В частности, ученые и практики оценивали уровень безопасности движения поездов на железных дорогах, анализировали предпосылки, причины и следствия транспортных происшествий. Особое внимание ученые и практики уделили вопросу подготовки кадров, профессиональному и техническому обучению специалистов по безопасности движения поездов.