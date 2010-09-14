Крюковский вагоностроительный завод отгрузил в Киев четвертый состав метро

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) сегодня отгрузило КП «Киевский метрополитен» 4-й поезд метро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«После успешно проведенных испытаний поезд отправили заказчику – столичному метрополитену», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что сегодня полным ходом идёт подготовка к отправлению пятого поезда, который Киевский метрополитен должен получить не позднее 25 октября т.г.

В пресс-службе напомнили, что 18 марта т.г. в Киев был отправлен первый в этом году поезд метро, который состоит из вагонов моделей 81-7021 и 81-7022 производства Крюковского вагоностроительного завода.

«В 2010 году у нас метрополитен закупит 25 вагонов или 5 составов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3 тыс. 300 штук.