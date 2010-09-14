Украинские авиакомпании за 8 месяцев увеличили перевозки пассажиров на 14,5%

За восемь месяцев этого года украинскими авиакомпаниями перевезено 4 млн. 16 тыс. 900 человек, что на 14,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, более чем на 20% выросло количество пассажиров на международных линиях - до 3 млн. 384 тыс. 100 человек.

Согласно сообщению, положительную динамику продолжают демонстрировать объемы перевозок почты - в период с января по август этого года перевезено 1,4 тыс. тонн почты, по сравнению с 2009 годом рост составляет 27,3%.

Активнее чем в прошлом году заработали также и украинские аэропорты - на 10,7% выросли объемы пассажиропотоков и на 4,5% почтогрузопотоки (25,5 тыс. тонн). Всего услугами отечественных аэропортов за отчетный период воспользовались 6 млн. 775 тыс. 100 чел.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2010 года 32 отечественных авиакомпании выполнили 43,9 тыс. коммерческих рейсов против 38,9 тыс. год назад и перевезли 2 млн. 524 тыс. 400 человек, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.