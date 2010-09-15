Украина, РФ и Молдова подписали соглашение о движении пассажирских и транзитных грузовых поездов через Кучурган

Железные дороги Украины, России и Молдовы подписали Временное соглашение о возобновлении движения пассажирских поездов на участке Кишинев - Одесса и организации движения транзитных грузовых поездов на участке Кучурган (УЗ) - Кэушень (Железная дорога Молдовы) и пассажирских поездов №65/66 Москва - Кишинев, 595/596 Москва - Кишинев, №51/52 Саратов - Варна, и №642/641 Кишинев - Одесса на участке Кучурган (УЗ) - Бендеры 2 (Молдова).

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», соглашение подписано на прошлой неделе в ходе встречи генерального директора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА и генерального директора ГП «Железная дорога Молдовы» Ильи ЦУРКАНА.

Временное соглашение вступает в силу 1 октября 2010 г. и будет действовать до 31 декабря 2012 г.

В частности, стороны договорились о возобновлении курсирования поезда № 642/641 Кишинев - Одесса формирования молдавской железной дороги с 1 октября 2010 г.

В ходе встречи также была подписана Методика расчетов за работу локомотивов и локомотивных бригад между «Укрзализныцей» и железной дорогой Молдовы. Стороны согласовали поправки в «Ведомость обслуживания пассажирских и грузовых поездов локомотивами и локомотивными бригадами УЗ и Железной дорогой Молдовы на смежных участках администраций».

Справка УНИАН. Молдавская железная дорога приняла решение о прекращении движения товарных и пассажирских поездов по 40-километровому приднестровскому участку пути в марте 2006 года. Поезда вынуждены были следовать по новому маршруту через север Молдовы в обход Приднестровья. В результате для пассажиров, например, фирменного поезда №47 Москва - Кишинев время в пути увеличилось с 26 часов до 2-х суток. Жители Тирасполя и Бендер потеряли возможность прямого железнодорожного сообщения с Украиной и Россией.

Руководство Молдавской железной дороги в марте приостановило всякое движение через Приднестровье, направив все товарные и пассажирские поезда в обход. Не согласившись с созданием самостоятельной и не подконтрольной Кишиневу Приднестровской железной дороги, молдавские железнодорожники были категорически против возобновления движения, мотивируя это тем, что не могут обеспечить безопасность.