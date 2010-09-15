«Укрзализныця» получила 24,2% компенсации расходов за перевозку льготников

За 8 месяцев 2010 года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 358,8 млн. грн., при этом получено 86,8 млн. грн. компенсации, что составляет 24,2% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 225, 3 млн. грн., в то время как получено компенсаций за них в размере 61 млн. грн. (27,1%).

Как отмечают в ведомстве, также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами за 8 месяцев т.г. перевезено студентов на сумму 107, 7 млн. грн., в то время как получено компенсации в размере 25,3 млн. грн. (23,4%).

В сообщении отмечается, что наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. В январе-августе т.г. железными дорогами осуществлены их перевозки на сумму 25 млн.. грн., а компенсации не получено вообще.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов, в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.