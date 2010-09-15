ЮЗЖД отменяет некоторые пригородные электропоезда 16-17 и 20-23 сентября

Юго-Западная железная дорога сообщает, что в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Васильков-Боярка, 16, 20, 21, 22, 23 сентября 2010 г. будет отменено движение пригородных электропоездов №6026 Фастов - Киев-Пассажирский, №6015 Киев-Пассажирский - Фастов, №6011 Киев-Пассажирский - Фастов, №6030 Фастов - з.п. Северная (Киев-Пассажирский), №6036 Фастов - Киев-Пассажирский, №6027 Киев-Пассажирский - Фастов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Также дорога предупреждает пассажиров, что по вышеуказанным причинам в эти же дни

электропоезд повышенного комфорта №855 Киев - Ривне проследует станцию Васильков без остановки для посадки-высадки пассажиров.

В сообщении также отмечается, что 17 сентября 2010 г. отменяются следующие пригородные поезда: №6013 з.п. Северная (Киев-Пассажирский) - Фастов, №6015 Киев-Пассажирский - Фастов, №6036 Фастов - Киев-Пассажирский и №6040 Фастов - Киев-Пассажирский. При этом 17 сентября 2010 г. назначаются электропоезд №6013 з.п. Северная (Киев-Пассажирский) - Боярка и №6050 Боярка - Киев-Пассажирский.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.