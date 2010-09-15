На ремонт харьковских дорог в этом году выделят свыше 800 млн. грн. - Добкин

На ремонт и реконструкцию дорог Харьковских области до конца года планируется выделить свыше 800 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

По его словам, право на проведение матчей финальной части Евро-2012 в Харькове дает возможность привлекать в развитие экономики области средства из бюджетов разных уровней.

«Евро-2012 для нас – это возможность привлечь в подготовку региона и города Харькова как можно больше средств из всех бюджетов, прежде всего из государственного», - сказал М.ДОБКИН.

Он подчеркнул, что в этом году на ремонт и реконструкцию дорог области выделена и будет освоена до конца года беспрецедентная сумма – свыше 800 млн. грн.

«Никогда таких денег на дороги не выделялось. Сегодня 370 млн. грн. осваивается на дорогах области, это объездная дорога вокруг Харькова, и те деньги, которые мы могли выделить из областного бюджета, и около 450 млн. осваивается на дороги города Харькова», - отметил губернатор.

По словам М.ДОБКИНА, большая сумма расходуется на достройку станций Харьковского метрополитена и приобретение нового подвижного состава для городского электрического транспорта, а также на финансирование реконструкции и строительства на аэродромном комплексе Международного аэропорта «Харьков».

«В ближайшие дни начнут заезжать на дороги Харькова и перевозить людей 150 новых автобусов отечественного производства и 150 новых троллейбусов», - сказал губернатор.

«Для нас проведение чемпионата Европы – максимально выгодный проект в экономическом плане. Мы уже вливаем в экономику города и области миллионы гривен. Это рабочие места, это зарплата, это налог на прибыль», - подчеркнул он.