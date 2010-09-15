Порт «Южный» впервые осуществил дозагрузку судна на рейде

В сентябре текущего года впервые в морском торговом порту «Южный» на рейде порта была осуществлена дозагрузка крупнотоннажного судна типа capsize. Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, на рейдовом перегрузочном комплексе №1 на судно «KASSOS WARRIOR» (длина – 300 м, ширина – 47,5 м, максимальная осадка – 18,5 м, дедвейт – 194 тыс. тонн) было погружено 28 тыс. тонн железорудного концентрата. Всего же на рейде планируется дозагрузить 53 тыс. тонн.

Как отмечается в сообщении, проведение подобной грузовой операции стало возможным благодаря внедренной специалистами предприятия технологии дозагрузки судов с осадкой более 14,5 м на внешнем рейде.

Как считают в порту, осуществление грузовых операций на рейде даст новые перспективы порту «Южный». Благодаря новой для порта технологии появится возможность формировать полные судовые партии объемом до 200 тыс. тонн. Таким образом, планируется увеличить привлекательность «Южного» для грузовладельцев и, следовательно, нарастить показатели по грузообороту и грузопереработке.