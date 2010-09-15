Украинская и Казахская железные дороги подписали соглашение

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину 14 сентября этого года состоялось подписание Соглашения о создании благоприятных тарифных условий на перевозку грузов железнодорожным транспортом между АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) и Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КТЖ.

Согласно документу, обе стороны обязуются до конца 2010 года сформировать тарифные условия с учетом экономических интересов каждого из государств. В частности, Соглашение предусматривает необходимость сохранения тарифов на перевозки зерновых, нефтяных грузов, сжиженных газов, угля, черных металлов, серы, минеральных удобрений, желтого фосфора, глинозема, хлопка по территории Украины и Казахстана, максимально приближенных к уровню 2010 года.

Кроме того, обе стороны разработают и внедрят в 2011 году логистические схемы кольцевых маршрутов при перевозах сахара-сырца в Казахстан и Узбекистан и глинозема в Таджикистан с попутной обратной погрузкой зерна из Республики Казахстан в направлении портов и пограничных переходов Украины. Вместе с тем, принимая во внимание перспективность перевозок грузов в направлении Западный Китай - Западная Европа, КТЖ и «Укрзализныця» совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» организуют контейнерные поезда в направлении Украины.

Документ подписан в Киеве президентом Казахстан Темир Жолы Аскаром МАМИНЫМ и генеральным директором «Укрзализныця» Михаилом КОСТЮКОМ.

Согласно сообщению, данное соглашение позволит обеспечить конкурентоспособность перевозки грузов в международном сообщении и привлечет грузопотоки на железные дороги Казахстана и Украины.