Авиакомпания Germanwings приостанавливает полеты на маршруте Киев-Кельн на зимний период. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, полеты приостанавливаются с начала зимнего расписания авиакомпании, которое вступает в силу с конца октября. В компании отметили, что полеты приостанавливаются из-за недостаточной загрузки рейса.

Как сообщал УНИАН, зимой 2009/2010 гг., в январе-марте, компания Germanwings приостанавливала выполнение перелетов по маршруту Кельн-Киев-Кельн на 6-8 недель, из-за низкого спроса.

Справка УНИАН. Low-cost-перевозчик Germanwings (дочерняя компания немецкой авиакомпании «Люфтганза») с 16 мая 2009 г. открыла регулярный рейс по маршруту Кельн – Киев - Кельн. Полеты осуществляются 3 раза в неделю на самолете Airbus A319.

Germanwings осуществила первый рейс 27 октября 2002 г., базовый аэропорт компании находится в Кельне. 100% акций компании принадлежит Deutsche Lufthansa.

Парк компании включает 30 самолетов Airbus A319. В 2010 г. компания будет осуществлять полеты по 148 направлениям. В 2010 г. Germanwings предлагает более 10 млн. пассажирских мест.